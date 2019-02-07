На рынке жилой недвижимости нет переизбытка "метров" - эксперты

На рынке недвижимости нет проблемы “навеса излишнего предложения”, объем вводимых в эксплуатацию площадей подкреплен соответственным ростом спроса со стороны переселенцев и других категорий населения.

Об этом в аналитическом отчете пишет консалтинговая группа IMF group Ukraine.

В то же время эксперты отмечают рост на рынке первичной жилой недвижимости количества предложений эконом и комфорт-класса, а также сокращение площади продаваемых квартир.

“Популярный тезис о том, что на строительном рынке сегодня существует огромный навес предложения, который давит на цены, и стоимость квартир в следующие годы будет расти темпами, существенно уступающими динамике ВВП, на мой взгляд, не корректен”, – отмечает экономист Григорий Кукуруза.

Он напомнил, что, только по официальным данным, соотношение располагаемого жилого фонда на душу населения в Киеве остается на том же уровне, что и 10 лет назад. И это без учета амортизации.

“Во-вторых, количество людей с оккупированных территорий, которые мигрировали в Киев, но официально нигде не зарегистрированы, оценивается еще приблизительно в 0,5-0,7 млн человек или 20% от официального населения Киева”, – считает эксперт.