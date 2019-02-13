Для каких моделей авто этот год станет последним

В 2018 году по разным причинам закончилось серийное производство таких моделей, как, например, BMW 6 серия, Toyota Avensis, Alfa Romeo MiTo и некоторых других. В 2019 году из продажи исчезнуть ещё несколько моделей.

Volvo V40

По данным AUTO BILD, в июле 2019 года прекратится серийное производство компактного пятидверного хэтчбека Volvo V40. Вместо него шведы начнут выпускать компактный кроссовер, который по своим размерам будет меньше, чем XC40. Его построят на новой платформе CMA.

Opel Adam

Серийное производство Opel Adam продлится только до мая 2019 года. Потом вместо него появится компактный кроссовер Grandland X. Выпускать Adam стало слишком дорого, а спрос на него не очень большой.

VW Beetle

Серийное производство New Beetle хотят прекратить в июле 2019 года. В последние годы продажи Beetle постоянно снижаются, в том числе и из-за того, что его потенциальные покупатели начали выбирать другие модели VW — Jetta и Tiguan.

Opel Cascada

В 2019 году из продажи исчезнет кабриолет Opel Cascada, так как он плохо продается. В Германии в 2017 году, например, продали всего 2 тыс. его единиц. Нового поколения у него не будет.

Opel Karl

Компания Opel планирует в 2019 году прекратить серийное производство сити-кара Opel Karl. В базовой комплектации он стоит в Европе от 9 500 евро. Видимо, его убирают тоже из-за неудовлетворительных продаж.

Mitsubishi Pajero

36 лет прошло с тех пор, как появился Mitsubishi Pajero первого поколения. Теперь Mitsubishi прощается с ним. В честь этого события разработана спецверсия Final Edition (всего 1 000 единиц).