Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 3785 0

В Украине временно отменили необходимость получения экологического сертификата для растаможки авто на «еврономерах»

В Украине временно отменили необходимость получения экологического сертификата для растаможки авто на «еврономерах»

Кабинет Министров Украины временно отменил обязательную экологическую сертификацию автомобилей на еврономерах.

Соответствующее постановление правительство приняло 13 февраля 2019 года.

Читайте также: Последние дни льготной растаможки авто на еврономерах киевская таможня будет работать до полуночи

Отмечается, что получение сертификата является обязательным для завершения процедуры растаможивания автомобиля. Однако данная процедура является длительной, ведь требует подтверждения соответствия автомобиля экологическим стандартам Украины.

В правительстве необходимость получения такого сертификата временно отменили. Отмена будет действовать в течение 180 дней со дня вступления в силу нового закона о растаможки «евроблях», то есть до конца мая 2019 года.

Напомним, что 22 февраля 2019 года истекает срок льготного периода применения ставки акцизного налога (коэффициент 0,5) для таможенного оформления автомобилей с иностранной регистрацией.

По материалам hromadske.tv
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Технологии&Авто
Все, что мы знаем про:Кабмин
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2019. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина