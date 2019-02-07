В Украине временно отменили необходимость получения экологического сертификата для растаможки авто на «еврономерах»

Кабинет Министров Украины временно отменил обязательную экологическую сертификацию автомобилей на еврономерах.

Соответствующее постановление правительство приняло 13 февраля 2019 года.

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Отмечается, что получение сертификата является обязательным для завершения процедуры растаможивания автомобиля. Однако данная процедура является длительной, ведь требует подтверждения соответствия автомобиля экологическим стандартам Украины.

В правительстве необходимость получения такого сертификата временно отменили. Отмена будет действовать в течение 180 дней со дня вступления в силу нового закона о растаможки «евроблях», то есть до конца мая 2019 года.

Напомним, что 22 февраля 2019 года истекает срок льготного периода применения ставки акцизного налога (коэффициент 0,5) для таможенного оформления автомобилей с иностранной регистрацией.