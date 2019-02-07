В Украине временно отменили необходимость получения экологического сертификата для растаможки авто на «еврономерах»

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Кабинет Министров Украины временно отменил обязательную экологическую сертификацию автомобилей на еврономерах.
Соответствующее постановление правительство приняло 13 февраля 2019 года.
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Отмечается, что получение сертификата является обязательным для завершения процедуры растаможивания автомобиля. Однако данная процедура является длительной, ведь требует подтверждения соответствия автомобиля экологическим стандартам Украины.
В правительстве необходимость получения такого сертификата временно отменили. Отмена будет действовать в течение 180 дней со дня вступления в силу нового закона о растаможки «евроблях», то есть до конца мая 2019 года.
Напомним, что 22 февраля 2019 года истекает срок льготного периода применения ставки акцизного налога (коэффициент 0,5) для таможенного оформления автомобилей с иностранной регистрацией.
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