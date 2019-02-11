Поможет украинцам? Создан гаджет для обоюдного согласия на секс

11 января вступили в силу изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Украины относительно обязательного обоюдного согласия на половые отношения. И помочь украинцам может устройство LoveSync, которое появилось на краудфандинговой площадке Kickstarter.

Смысл LoveSync простой: USB-кнопка позволяет избегать неловких ситуаций и смущающего обсуждения секса, но при этом быть в курсе настроений партнера.

Каждый раз, когда один из партнеров хочет заняться сексом, он или она нажимает кнопку и ждет отклика. Если второй партнер не против предаться разврату, он или она, просто отвечает нажатием кнопки. “Окно согласия” может составить от 15 минут до 24 часов и регулируется количеством нажатий на кнопку.

Чтобы отвергнуть притязания, надо сделать долгое нажатие в течение 4 секунд. В описании проекта постоянно говорится, что кнопка работает “анонимно”, видимо, чтобы подчеркнуть отсутствие необходимости личного контакта для предложения.

По мнению разработчиков, LoveSync поможет увеличить накал страстей, нарастить частоту секса, избежать неловких отказов и улучшить романтическое общение.