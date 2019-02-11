Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 119 0

Поможет украинцам? Создан гаджет для обоюдного согласия на секс

Поможет украинцам? Создан гаджет для обоюдного согласия на секс

11 января вступили в силу изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Украины относительно обязательного обоюдного согласия на половые отношения. И помочь украинцам может устройство LoveSync, которое появилось на краудфандинговой площадке Kickstarter.

Смысл LoveSync простой: USB-кнопка позволяет избегать неловких ситуаций и смущающего обсуждения секса, но при этом быть в курсе настроений партнера.

Каждый раз, когда один из партнеров хочет заняться сексом, он или она нажимает кнопку и ждет отклика. Если второй партнер не против предаться разврату, он или она, просто отвечает нажатием кнопки. “Окно согласия” может составить от 15 минут до 24 часов и регулируется количеством нажатий на кнопку.

Чтобы отвергнуть притязания, надо сделать долгое нажатие в течение 4 секунд. В описании проекта постоянно говорится, что кнопка работает “анонимно”, видимо, чтобы подчеркнуть отсутствие необходимости личного контакта для предложения.

По мнению разработчиков, LoveSync поможет увеличить накал страстей, нарастить частоту секса, избежать неловких отказов и улучшить романтическое общение.

По материалам bigmir.net
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2019. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина