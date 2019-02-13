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Названы самые большие зарплаты врачей

Названы самые большие зарплаты врачей

После внедрения медицинской реформы, по словам Владимира Гройсмана, семейные врачи в Украине получают в около 12 тыс. гривен. У некоторых зарплата доходит до 18 тыс. гривен.

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

“Мы подняли заработную плату для врачей и медсестер первичного звена. Это реальные люди, реальные цифры. Больше деклараций – 16 тысяч. У нас есть врачи, которые получают 18 тыс. и больше”, – отметил премьер.

Мои Fiнансы:

  • Семейный врач – 11 460 грн (ранее 5600 грн при 1450 договоров)
  • Медсестра – 6-8 тыс. грн в месяц.

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По материалам Finance.UA
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