Названы самые большие зарплаты врачей

После внедрения медицинской реформы, по словам Владимира Гройсмана, семейные врачи в Украине получают в около 12 тыс. гривен. У некоторых зарплата доходит до 18 тыс. гривен.

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

“Мы подняли заработную плату для врачей и медсестер первичного звена. Это реальные люди, реальные цифры. Больше деклараций – 16 тысяч. У нас есть врачи, которые получают 18 тыс. и больше”, – отметил премьер.

Мои Fiнансы:

Семейный врач – 11 460 грн (ранее 5600 грн при 1450 договоров)

Медсестра – 6-8 тыс. грн в месяц.

Кстати, если вас интересует быстрый займ до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.