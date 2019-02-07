ІТ-индустрия формирует 4% ВВП — Кубив

Доля IT-индустрии в украинской экономике составляет 4% ВВП, через полтора года работников этой сферы станет уже 200 тысяч.

Об этом сообщил первый вице-премьер-министр-министр экономического развития и торговли Степан Кубив на заседании правительства.

“Сегодня IT-cектор – это 4% ВВП, 150 тыс. работников с высокой заработной платой, которые формируют средний класс. Их через полтора года станет уже 200 тыс.”, – сказал он.

“Совместно с Национальным банком мы должны сформировать лучшие предпосылки для создания финансовых проектов, которые создадут новые высокооплачиваемые рабочие места”, – подчеркнул Кубив.