Второй Украинский валютный форум 27 февраля в Киеве

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Валютная либерализация, о которой так много говорили в последнее время, стартовала.
27 февраля в Киеве участники и эксперты второго Украинского валютного форума пройдутся по горячим следам и рассмотрят первые, реальные практические кейсы последствий нововведений, новые инструменты и возможности для инвестиций, план действий BEPS, Закон о SPLIT и многое другое.
В программе Форума:
В форуме примут участие представители законодательных органов, регулятора, ведущих аудиторских, консалтинговых и юридических компаний и, конечно, бизнеса.
- первый заместитель председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансовой политики и банковской деятельности – Михаил Довбенко;
- заместитель председателя правления НБУ – Олег Чурий;
- руководитель проектов и программ департамента открытых рынков – Эмал Бахтари;
- заместитель директора департамента – начальник управления Департамента финансового мониторинга – Виталий Черняк;
- финансовый аналитик, главный эксперт Совета НБУ, к.э.н – Виталий Шапран;
- исполнительный директор «Независимой ассоциации банков Украины» – Елена Коробкова;
- председатель Правления Ассоциации «Всеукраинская Ассоциация Финансовых Компаний» – Анна Замазеева;
- Руководитель Ассоциации участников Валютного рынка – Павел Кушниренко;
- Управляющий партнер юридической компании “Амбер” – Семен Ханин;
- партнер налогово-юридического департамента Deloitte в Украине – Наталья Ульянова;
- Управляющий партнер Saivena Group, руководитель рабочей группы по ТЦО в Общественном совете при ГФС Украины – Елена Жукова;
- Член Нацкомфинуслуги – Александр Залетов;
- руководитель подразделения по корпоративному анализу, группа ICU – Александр Мартыненко.
На форуме также пройдет презентация новых программных решений для торговли на валютном рынке от компании Thomson Reuters/Refinitiv.
Новый терминал для валюто-обменных операций представит компания РЕНОМЕ-СМАРТ.
Организаторы: BankOnline и популярный сайт о финансах и инвестициях Minfin.com.ua
Форум проходит в сотрудничестве и при поддержке «Независимой ассоциации банков Украины» – НАБУ.
Место проведения: Киев, ул. Антоновича, 52, Депо Конференц Хол
Узнать больше о программе, задать вопрос эксперту и зарегистрироваться можно на странице форума.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Порошенко объявил о завершении ремонта дороги Одесса - Рени (фото)14 ч. назад - 2352 28
Средняя зарплата превысила 10 тысяч грн - Гройсман8 ч. назад - 1350 21
Украинцев обязали платить за коммуналку соседей: когда платежки вырастут в 1,5 раза10 ч. назад - 2159 18
Как строительство Подольского моста повлияет на остальные мостыВчера, 21:00 - 3587 12
В МВФ оценили риск дефолта в Украине13 ч. назад - 3302 10
В УЗ рассказали, что делать, когда опаздываешь на самолет, а экспресс останавливается посреди поля10 ч. назад - 5124 5
В Украине временно отменили необходимость получения экологического сертификата для растаможки авто на «еврономерах»5 ч. назад - 3847
В МВФ оценили риск дефолта в Украине13 ч. назад - 3302 10
Последние дни льготной растаможки авто на "еврономерах" киевская таможня будет работать до полуночи12 ч. назад - 2521 1
Порошенко объявил о завершении ремонта дороги Одесса - Рени (фото)14 ч. назад - 2352 28
Google разрабатывает смартфон-конструктор (видео)10 ч. назад - 316
В Швеции впервые подключили протез руки, который дает тактильные ощущения (видео)Позавчера, 13:10 - 687
Медики создали таблетку с реактивным двигателем07.02.2019, 17:10 - 1410 2
Маск показал первый запуск двигателя Starship (видео)04.02.2019, 11:10 - 2162 4
Нейросеть научилась превращать мысли в слова31.01.2019, 17:10 - 2681 9