Второй Украинский валютный форум 27 февраля в Киеве

Валютная либерализация, о которой так много говорили в последнее время, стартовала.

27 февраля в Киеве участники и эксперты второго Украинского валютного форума пройдутся по горячим следам и рассмотрят первые, реальные практические кейсы последствий нововведений, новые инструменты и возможности для инвестиций, план действий BEPS, Закон о SPLIT и многое другое.

В программе Форума:

Жизнь валютного рынка после введения в действие Закона “О валюте и валютных операциях “ – перспективы, реалии, сроки и условия для снятия оставшихся валютных ограничений;

Проблемы и узкие места нововведений.

Налоговые и правоохранительные нюансы проведения валютных операций в новых условиях;

Валютный надзор: функции банков, НБУ , ГФС и правоохранителей;

, и правоохранителей; Опыт проведения валютной либерализации в Грузии;

Полномочия представителей контролирующих органов и возможные штрафные санкции;

Юридическая практика и механизмы отстаивания своих интересов бизнеса в части валютного законодательства;

Международные переводы и онлайн обмен валют;

Курсовой прогноз в ближайшей и долгосрочной перспективе;

Инвестиции за рубеж, открытие счетов (практические кейсы) юридическими и физическими лицами;

План действий BEPS , Закон про SPLIT .

В форуме примут участие представители законодательных органов, регулятора, ведущих аудиторских, консалтинговых и юридических компаний и, конечно, бизнеса.

Среди ключевых экспертов форума:

- первый заместитель председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансовой политики и банковской деятельности – Михаил Довбенко;

- заместитель председателя правления НБУ – Олег Чурий;

- руководитель проектов и программ департамента открытых рынков – Эмал Бахтари;

- заместитель директора департамента – начальник управления Департамента финансового мониторинга – Виталий Черняк;

- финансовый аналитик, главный эксперт Совета НБУ, к.э.н – Виталий Шапран;

- исполнительный директор «Независимой ассоциации банков Украины» – Елена Коробкова;

- председатель Правления Ассоциации «Всеукраинская Ассоциация Финансовых Компаний» – Анна Замазеева;

- Руководитель Ассоциации участников Валютного рынка – Павел Кушниренко;

- Управляющий партнер юридической компании “Амбер” – Семен Ханин;

- партнер налогово-юридического департамента Deloitte в Украине – Наталья Ульянова;

- Управляющий партнер Saivena Group, руководитель рабочей группы по ТЦО в Общественном совете при ГФС Украины – Елена Жукова;

- Член Нацкомфинуслуги – Александр Залетов;

- руководитель подразделения по корпоративному анализу, группа ICU – Александр Мартыненко.

На форуме также пройдет презентация новых программных решений для торговли на валютном рынке от компании Thomson Reuters/Refinitiv.

Новый терминал для валюто-обменных операций представит компания РЕНОМЕ-СМАРТ.

Организаторы: BankOnline и популярный сайт о финансах и инвестициях Minfin.com.ua

Форум проходит в сотрудничестве и при поддержке «Независимой ассоциации банков Украины» – НАБУ.

Место проведения: Киев, ул. Антоновича, 52, Депо Конференц Хол

Узнать больше о программе, задать вопрос эксперту и зарегистрироваться можно на странице форума .