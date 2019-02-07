Старая версия
укр ру
Все Новости
- 55 0

Второй Украинский валютный форум 27 февраля в Киеве

Второй Украинский валютный форум 27 февраля в Киеве

Валютная либерализация, о которой так много говорили в последнее время, стартовала.

27 февраля в Киеве участники и эксперты второго Украинского валютного форума пройдутся по горячим следам и рассмотрят первые, реальные практические кейсы последствий нововведений, новые инструменты и возможности для инвестиций, план действий BEPS, Закон о SPLIT и многое другое.

В программе Форума:

  • Жизнь валютного рынка после введения в действие Закона “О валюте и валютных операциях “ – перспективы, реалии, сроки и условия для снятия оставшихся валютных ограничений;
  • Проблемы и узкие места нововведений.
  • Налоговые и правоохранительные нюансы проведения валютных операций в новых условиях;
  • Валютный надзор: функции банков, НБУ, ГФС и правоохранителей;
  • Опыт проведения валютной либерализации в Грузии;
  • Полномочия представителей контролирующих органов и возможные штрафные санкции;
  • Юридическая практика и механизмы отстаивания своих интересов бизнеса в части валютного законодательства;
  • Международные переводы и онлайн обмен валют;
  • Курсовой прогноз в ближайшей и долгосрочной перспективе;
  • Инвестиции за рубеж, открытие счетов (практические кейсы) юридическими и физическими лицами;
  • План действий BEPS, Закон про SPLIT.

В форуме примут участие представители законодательных органов, регулятора, ведущих аудиторских, консалтинговых и юридических компаний и, конечно, бизнеса.

Среди ключевых экспертов форума:

- первый заместитель председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансовой политики и банковской деятельности – Михаил Довбенко;

- заместитель председателя правления НБУОлег Чурий;
- руководитель проектов и программ департамента открытых рынков – Эмал Бахтари;
- заместитель директора департамента – начальник управления Департамента финансового мониторинга – Виталий Черняк;
- финансовый аналитик, главный эксперт Совета НБУ, к.э.н – Виталий Шапран;
- исполнительный директор «Независимой ассоциации банков Украины» – Елена Коробкова;
- председатель Правления Ассоциации «Всеукраинская Ассоциация Финансовых Компаний» – Анна Замазеева;
- Руководитель Ассоциации участников Валютного рынка – Павел Кушниренко;
- Управляющий партнер юридической компании “Амбер” – Семен Ханин;
- партнер налогово-юридического департамента Deloitte в Украине – Наталья Ульянова;
- Управляющий партнер Saivena Group, руководитель рабочей группы по ТЦО в Общественном совете при ГФС Украины – Елена Жукова;
- Член Нацкомфинуслуги – Александр Залетов;
- руководитель подразделения по корпоративному анализу, группа ICUАлександр Мартыненко.

На форуме также пройдет презентация новых программных решений для торговли на валютном рынке от компании Thomson Reuters/Refinitiv.

Новый терминал для валюто-обменных операций представит компания РЕНОМЕ-СМАРТ.

Организаторы: BankOnline и популярный сайт о финансах и инвестициях Minfin.com.ua

Форум проходит в сотрудничестве и при поддержке «Независимой ассоциации банков Украины» – НАБУ.

Место проведения: Киев, ул. Антоновича, 52, Депо Конференц Хол

Узнать больше о программе, задать вопрос эксперту и зарегистрироваться можно на странице форума.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Смотри также
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2019. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина