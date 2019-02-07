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МЭРТ прогнозирует рост ВВП в 2021 году до 4,1% - Кубив

МЭРТ прогнозирует рост ВВП в 2021 году до 4,1% - Кубив

Министерство экономического развития и торговли ожидает, что рост ВВП на конец 2020 года составит 3,8%, а на конец 2021 года – 4,1%.

Об этом на заседании правительства сказал первый вице-премьер-министр Украины, министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

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“В 2021 году мы ожидаем, что ВВП вырастет до 4,1%, а в 2020 году – до 3,8%”, – сказал Кубив.

По материалам УКРИНФОРМ
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