Единый билет в транспорте: где купить и как пользоваться

Сегодня оплатить проезд в любом коммунальном общественном транспорте в Киеве можно с помощью единого билета, транспортной карты Kyiv Smart Card, Карты киевлянина, бумажного билета с QR кодом или QR кодом, сгенерированным в кабинете киевлянина.

Об этом рассказал директор департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрий Назаров, сообщает пресс-служба администрации.

“На сегодня приобрели и пользуются транспортной картой Kyiv Smart Card уже около 2 тысяч киевлян. Валидаторов оборудовано 1326 единиц наземного транспорта. В 68 вестибюлях киевского метрополитена модернизированы 76 турникетов – они обозначены надписью Kyiv Smart Card. Впоследствии к оплате проезда мы планируем подключить и расчет банковской картой”, – рассказывает он.

Как правильно производить оплату:

Для оплаты в салоне наземного транспорта нужно поднести карту или билет к валидатору.

В метрополитене – к считывающему устройству на турникете.

Где можно приобрести Kyiv Smart Card

На станциях метро «Крещатик», «Театральная», «Майдан Независимости», «Академгородок», «Лесная», «Арсенальная», «Теремки», «Выдубичи», «Сырец» и «Почайна».

Продажа на других станциях метро планируют начать в ближайшее время.

Где можно пополнить карту

Пополнить карту можно в Личном кабинете киевлянина .

В кассах указанных десяти станций метрополитена.

В боксах самообслуживания Ibox.