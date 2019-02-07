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Единый билет в транспорте: где купить и как пользоваться

Единый билет в транспорте: где купить и как пользоваться

Сегодня оплатить проезд в любом коммунальном общественном транспорте в Киеве можно с помощью единого билета, транспортной карты Kyiv Smart Card, Карты киевлянина, бумажного билета с QR кодом или QR кодом, сгенерированным в кабинете киевлянина.

Об этом рассказал директор департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрий Назаров, сообщает пресс-служба администрации.

“На сегодня приобрели и пользуются транспортной картой Kyiv Smart Card уже около 2 тысяч киевлян. Валидаторов оборудовано 1326 единиц наземного транспорта. В 68 вестибюлях киевского метрополитена модернизированы 76 турникетов – они обозначены надписью Kyiv Smart Card. Впоследствии к оплате проезда мы планируем подключить и расчет банковской картой”, – рассказывает он.

Как правильно производить оплату:

  • Для оплаты в салоне наземного транспорта нужно поднести карту или билет к валидатору.
  • В метрополитене – к считывающему устройству на турникете.

Где можно приобрести Kyiv Smart Card

  • На станциях метро «Крещатик», «Театральная», «Майдан Независимости», «Академгородок», «Лесная», «Арсенальная», «Теремки», «Выдубичи», «Сырец» и «Почайна».
  • Продажа на других станциях метро планируют начать в ближайшее время.

Где можно пополнить карту

  • В кассах указанных десяти станций метрополитена.
  • В боксах самообслуживания Ibox.
  • Впоследствии приобрести и пополнить транспортную карту будет возможно в терминалах самообслуживания, расположенных во всех вестибюлях КП «Киевский метрополитен» и на станциях скоростного трамвая, кассах Т-киосков, отдельно пополнить – в мобильном приложении Kyiv Smart City, терминалах 2click, на сайтах iPay и Portmone.
По материалам Finance.UA
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