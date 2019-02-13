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Налог не недвижимость: что заплатим в 2019

Налог не недвижимость: что заплатим в 2019

Налог на недвижимость уплачивается раз в год. Он начисляется на общую площадь объекта жилой и нежилой недвижимости, в том числе их долей. Ставки налога устанавливались решениями местных советов.

Сколько придется заплатить в 2019 году:

Размер налога привязан к площади и минимальной зарплате.

  • В 2019 году каждый метр стоит – 55,8 грн.
  • Квартира площадью 100 кв. м – заплатим на 300 грн больше, чем в 2018 г.
  • Квартира более 300 квадратов – дополнительно заплатите еще 25 тыс. грн.

Кто заплатит налог

  • Владельцы квартир площадью от 60 кв. м и домов – от 120 кв. м;

Что грозит за неуплату – штраф и пеня.

  • Налог взыщут за три последних года.

Когда и куда приходят квитанции до 1 июля на адрес прописки.

Куда обращаться, если не пришла квитанция – в местное отделение Фискальной службы.

  • Если уведомление не пришл,о платить все равно придется, но штрафовать не имеют права.

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По материалам Finance.UA
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