Налог не недвижимость: что заплатим в 2019

Налог на недвижимость уплачивается раз в год. Он начисляется на общую площадь объекта жилой и нежилой недвижимости, в том числе их долей. Ставки налога устанавливались решениями местных советов.

Сколько придется заплатить в 2019 году:

Размер налога привязан к площади и минимальной зарплате.

В 2019 году каждый метр стоит – 55,8 грн.

Квартира площадью 100 кв. м – заплатим на 300 грн больше, чем в 2018 г.

Квартира более 300 квадратов – дополнительно заплатите еще 25 тыс. грн.

Кто заплатит налог

Владельцы квартир площадью от 60 кв. м и домов – от 120 кв. м;

Что грозит за неуплату – штраф и пеня.

Налог взыщут за три последних года.

Когда и куда приходят квитанции до 1 июля на адрес прописки.

Куда обращаться, если не пришла квитанция – в местное отделение Фискальной службы.

Если уведомление не пришл,о платить все равно придется, но штрафовать не имеют права.

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