Налог не недвижимость: что заплатим в 2019

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Налог на недвижимость уплачивается раз в год. Он начисляется на общую площадь объекта жилой и нежилой недвижимости, в том числе их долей. Ставки налога устанавливались решениями местных советов.
Сколько придется заплатить в 2019 году:
Размер налога привязан к площади и минимальной зарплате.
Кто заплатит налог
Что грозит за неуплату – штраф и пеня.
Когда и куда приходят квитанции до 1 июля на адрес прописки.
Куда обращаться, если не пришла квитанция – в местное отделение Фискальной службы.
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