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Сколько Украина заработала благодаря программе малой приватизации (инфографика)

Сколько Украина заработала благодаря программе малой приватизации (инфографика)

Благодаря программе малой приватизации Prozorro.Продажи в бюджет Украины привлекли 580 млн грн.

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время отчета о работе правительства за 2018 год.

“580 млн грн было привлечено посредством реализации программы малой приватизации Prozorro.Продажи – было проведено 476 аукционов. Ранее такие аукционы не проводились, просто продавалось почти в ручном режиме. Мы получили увеличение цены вдвое от начальной”, – рассказал премьер.

Он напомнил, что эти системы являются открытыми и все украинцы могут принимать в них участие.

“Доходы от аренды госимущества увеличились на 37%, а платежи госкомпаний в бюджет выросли в 1,6 раза”, – отметил глава правительства.

По материалам depo.ua
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