Назвали города, где введут оплату за проезд через смс

Винница стала вторым городом после Ивано-Франковска, где можно рассчитаться за проезд в общественном транспорте с помощью смартфона через смс.

Далее планируют ввести такой вид оплаты в крупных городах.

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“В Виннице наша доля рынка превышает 60 процентов. В Ивано-Франковске мы переплюнули PR-коды. Идет всегда конкуренция за простоту и удобство. Пассажир ищет, где меньше нажатий и кликов. Так следующими городами будет Львов, Киев, Днепр, Харьков и Одесса”, – говорит представитель мобильного оператора “Киевстар” Евгений Кражан.