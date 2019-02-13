Что будет с гривной до конца февраля: экономический прогноз

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Наша национальная валюта продолжает укрепляться: за прошлую неделю доллар успел упасть в цене на 78 копеек. После небольшого укрепления в выходные валюта продолжила падение еще на шесть копеек — как в продаже, так и в покупке. В итоге ее курс на межбанке составил 27,06 и 27,11 грн, а Нацбанк установил официальный курс гривни на уровне 26,9 грн за доллар.
Снижение курса доллара в НБУ объясняют переизбытком доллара на рынке и повышенным спросом иностранных инвесторов на государственные ценные бумаги. Так, только за январь украинцы купили $563 млн, а продали — $667 млн. С объяснениями регулятора согласен и руководитель секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский.
“Укрепление нацвалюты связано в первую очередь с активным размещением украинским Минфином разных по сроку и валютам ОВГЗ с очень высоким уровнем доходности, а также ростом экспортных поступлений”, — рассказал он.
И отметил, что позитивную роль в этом процессе сыграла также либерализация валютного законодательства со вступлением в силу с 7 февраля закона “О валюте и валютных операциях”.
“Если брать только экономические факторы, курс доллара продолжит плавное снижение — до конца февраля он может снизиться еще на 15—20 копеек, до 26,8—26,9”, — считает экономист Иван Никитченко.
А вот курс евро в Украине, по мнению экономиста, будет зависеть от котировок в паре евро/доллар на международных рынках.
“При продолжении снижения курса евро в мире и небольшом удешевлении доллара у нас в Украине курс евро может опуститься до 30 грн/евро”, — отметил эксперт.
По его словам, все может поменяться в марте: “Если учитывать политические факторы, к началу марта на рынке вполне могут быть некоторые панические настроения, связанные с выборами. Это будут последние недели перед выборами — и как может идти предвыборный процесс, пока тяжело сказать. Вполне возможно, что кампания будет “грязной”, что скажется на настроениях населения и бизнеса”.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В правительстве хотят ликвидировать схему использования ФОПов вместо трудовых отношенийВчера, 15:45 - 3409 29
В правительстве объяснили, почему ухудшилась внешняя торговляВчера, 11:15 - 1321 15
РФ назвала условие для транзита газа через УкраинуВчера, 10:00 - 3232 8
Назван самый убыточный поездВчера, 14:30 - 1795 7
Украина в прошлом году поставила рекорд торговли с ЕС3 ч. назад - 179 5
В ГФС объяснили, облагается ли налогом недвижимость, полученная по наследствуВчера, 20:00 - 3466 2
В правительстве хотят ликвидировать схему использования ФОПов вместо трудовых отношенийВчера, 15:45 - 3409 29
Киевстар закрывает популярный тарифВчера, 15:15 - 2647 2
Кипр сообщил, сколько стоит его гражданствоВчера, 12:30 - 1946 2
Назван самый убыточный поездВчера, 14:30 - 1795 7
Создана кровать, подвигающая партнера на его половину (видео)18 мин. назад - 5
Создали робота, который может плавить и укреплять свои суставы за секунды (видео)Вчера, 14:10 - 331
Самолеты "Антонов" примут участие в международном авиасалонеПозавчера, 15:10 - 1464
Google разрабатывает смартфон-конструктор (видео)13.02.2019, 12:10 - 843
В Швеции впервые подключили протез руки, который дает тактильные ощущения (видео)11.02.2019, 13:10 - 930