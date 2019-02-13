Что будет с гривной до конца февраля: экономический прогноз

Наша национальная валюта продолжает укрепляться: за прошлую неделю доллар успел упасть в цене на 78 копеек. После небольшого укрепления в выходные валюта продолжила падение еще на шесть копеек — как в продаже, так и в покупке. В итоге ее курс на межбанке составил 27,06 и 27,11 грн, а Нацбанк установил официальный курс гривни на уровне 26,9 грн за доллар.

Снижение курса доллара в НБУ объясняют переизбытком доллара на рынке и повышенным спросом иностранных инвесторов на государственные ценные бумаги. Так, только за январь украинцы купили $563 млн, а продали — $667 млн. С объяснениями регулятора согласен и руководитель секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский.

“Укрепление нац­­валюты связано в первую очередь с активным размещением украинским Минфином разных по сроку и валютам ОВГЗ с очень высоким уровнем доходности, а также ростом экспортных поступлений”, — рассказал он.

И отметил, что позитивную роль в этом процессе сыграла также либерализация валютного законодательства со вступлением в силу с 7 февраля закона “О валюте и валютных операциях”.

“Если брать только экономические факторы, курс доллара продолжит плавное снижение — до конца февраля он может снизиться еще на 15—20 копеек, до 26,8—26,9”, — считает экономист Иван Никитченко.

А вот курс евро в Украине, по мнению экономиста, будет зависеть от котировок в паре евро/доллар на международных рынках.

“При продолжении снижения курса евро в мире и небольшом удешевлении доллара у нас в Украине курс евро может опуститься до 30 грн/евро”, — отметил эксперт.

По его словам, все может поменяться в марте: “Если учитывать политические факторы, к началу марта на рынке вполне могут быть некоторые панические настроения, связанные с выборами. Это будут последние недели перед выборами — и как может идти предвыборный процесс, пока тяжело сказать. Вполне возможно, что кампания будет “грязной”, что скажется на настроениях населения и бизнеса”.