Полиция расследует, как "Украэрорух" и порт "Черноморск" потеряли средства в Платинум банке

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Согласно постановлению Голосеевского райсуда г. Киева от 6 февраля, следователи полиции в рамках уголовного производства установили, что “в течение 2016 года служебные лица «Украэрорух», морского торгового порта «Черноморск» по предварительному сговору с учредителями и должностными лицами ПАО «Платинум Банк» в нарушение требований Мининфраструктуры о выводе средств госкомпании из негосударственных банковских учреждений, перечислили средства в сумме 160 млн грн и 46,3 млн грн соответственно, на текущие счета в ПАО «Платинум Банк», в результате чего государству нанесен ущерб в особо крупных размерах” (цитата).
17 января Голосеевский райсуд г. Киева в рамках этого уголовного производства удовлетворил ходатайство следователей, согласованное с прокуратурой, и предоставил временный доступ к документам (с возможностью изъятия копий), которые находятся во владении Платинум Банка. Речь шла в т.ч. об:
- акте инвентаризации по состоянию на 10.01.2017 необоротных активов, ТМЦ, дебиторской и кредиторской задолженности, юридических и кредитных дел клиентов ПАО «Платинум Банк», договоров по межбанковским кредитам/депозитам;
- аудите финансово-хозяйственной деятельности Платинум Банка, проведенного после отнесения его к неплатежеспособным.
Напомним, экс-глава НБУ Валерия Гонтарева публично заявляла, что на момент признания Платинум Банка неплатежеспособным в нем сосредоточены средства госпредприятий на 500 млн грн.
По данным Фонда гарантирования, на 01.01.2019 вкладчикам Платинум Банка в пределах гарантийной суммы были выплачены компенсации на 4,8 млрд грн (98,5% запланированных выплат).
Ранее ФГВФЛ сообщал, что балансовая стоимость активов Платинум Банка – 8,3 млрд грн, а их оценочная стоимость – только 2,3 млрд грн.
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