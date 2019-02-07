Ford переносит производство из Великобритании из-за Brexit

Американский автоконцерн Ford усиливает мероприятия по переносу производства из Великобритании из опасения неурегулированного выхода страны из Евросоюза.

Об этом члены правления компании уведомили британского премьера Терезу Мэй, передает газета Times.

Неназванный источник издания сообщил, что Ford начал подготовку альтернативных производственных площадок за границей в связи с неуверенностью из-за Brexit.

Представители пресс-службы Ford пока не прокомментировали публикацию.

В январе сообщалось, что Ford может потерять 1 млрд долларов в случае если Великобритания пойдет по пути неурегулированного Brexit.

В Британии компании принадлежат два моторостроительных завода.