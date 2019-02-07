Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 520 0

Ford переносит производство из Великобритании из-за Brexit

Ford переносит производство из Великобритании из-за Brexit

Американский автоконцерн Ford усиливает мероприятия по переносу производства из Великобритании из опасения неурегулированного выхода страны из Евросоюза.

Об этом члены правления компании уведомили британского премьера Терезу Мэй, передает газета Times.

Неназванный источник издания сообщил, что Ford начал подготовку альтернативных производственных площадок за границей в связи с неуверенностью из-за Brexit.

Представители пресс-службы Ford пока не прокомментировали публикацию.

В январе сообщалось, что Ford может потерять 1 млрд долларов в случае если Великобритания пойдет по пути неурегулированного Brexit.

В Британии компании принадлежат два моторостроительных завода.

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2019. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина