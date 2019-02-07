Производитель смартфонов Vivo представил суббренд Iqoo

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Китайская Vivo, один из крупнейших в мире производителей смартфонов, последовала примеру конкурентов и представила дочерний бренд.
Напомним, что у таких поставщиков «умных» сотовых аппаратов, как Huawei, Xiaomi и OPPO, уже есть суббренды: это марки Honor, Redmi и Realme соответственно. Причём Redmi недавно был превращён в самостоятельный бренд.
Итак, сообщается, что дочерний бренд Vivo получил имя Iqoo. Пока не ясно, какие именно смартфоны будут выпускаться под этой маркой. По одним данным, Iqoo станет брендом для аппаратов премиального уровня, по другим — для смартфонов игрового класса.
По информации сетевых источников, для нового бренда уже зарегистрировано доменное имя iqoo.com, но открыть соответствующий сайт пока не удаётся.
По оценкам International Data Corporation (IDC), в настоящее время Vivo находится на шестой позиции в списке ведущих мировых производителей смартфонов.
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