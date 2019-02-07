Amazon приобрела производителя интеллектуальных роутеров Eero

Amazon объявила о приобретении производителя взаимосвязанных сетевых маршрутизаторов Eero, чтобы помочь своим клиентам лучше организовать подключение устройств умного дома. Настройка совместимых с Alexa гаджетов должна упроститься, если Amazon будет контролировать и технологию роутеров. Финансовые условия сделки не разглашаются.

«Мы очень впечатлены командой Eero и тем, как быстро они изобрели решение Wi-Fi, позволяющее подключенным устройствам легко работать. Мы разделяем общие взгляды, что окружение умного дома должно стать проще, и мы намерены продолжать новации в интересах клиентов», — сообщил старший вице-президент по устройствам Amazon Дейв Лимп (Dave Limp).

Eero выпускает наборы одноимённых умных роутеров и ретрансляторов сигнала Beacon, которые легко объединяются в домашнюю сеть и позволяют без каких-либо сложностей избавиться от мёртвых зон Wi-Fi. Интуитивное управление настройками сети роутеров производится через мобильное приложение.