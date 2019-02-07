Алексей Кот: конкуренцию будут защищать по новым правилам

07 февраля 2019 года Верховная Рада Украины проголосовала за принятие в целом законопроекта № 6746 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения принципов процессуальной справедливости и повышения эффективности производств по делам о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции», согласно которому предлагается ряд ключевых изменений в Закон Украины «О защите экономической конкуренции». Чего ждать от нового закона?

Одним из главных нововведений является установление предельных сроков проведения Антимонопольным комитетом расследования по делу.

К этому времени этот срок был неограничен. Это создавало ситуацию юридической неопределенности для компаний.

В соответствии с Законом у Антимонопольного комитета есть определенный, в зависимости от категории нарушения, срок, в течение которого расследование должно завершиться с принятием соответствующего решения. Если это не произойдет, дело будет закрыто в связи с недоказанностью совершения нарушения.

Законом предусматриваются следующие сроки проведения расследования:

для дел, связанных с непредоставлением информации, представлением ложной информации, невыполнением решений АМКУ , созданием препятствий при проведении проверок и т.д. – шесть месяцев с даты принятия решения о начале рассмотрения дела;

для дел о концентрации без разрешения, о нарушении условий концентрации, на которую предоставлено разрешение, при создании предприятия, о нарушениях, предусмотренных Законом Украины «О защите от недобросовестной конкуренции» – один год;

для дел об антиконкурентных согласованных действиях (картельный сговор) – пять лет;

для всех прочих видов нарушений – два года.

Другим важным нововведением стали положения о применении нового для Украины института «урегулирования». Этот институт широко применяется в странах Европы, однако до сих пор в Украине не был предусмотрен.

Его суть заключается в том, что антимонопольный орган и ответчик по делу договариваются между собой о добровольном признании ответчиком всех или части обвинений. За это на него накладывается сниженный размер штрафа.

Такой подход позволяет, с одной стороны, сохранить государственные средства и время, которые были бы потрачены на проведение расследования, споры в судах и т.д., а с другой – уменьшить размер ответственности для нарушителя.

Согласно новой статье 461, которая добавлена ​​в Закон Украины «О защите экономической конкуренции», предусматривается, что субъект хозяйствования может на любом этапе дела до составления Комитетом предварительных выводов по делу обратиться в АМКУ с заявлением о применении процедуры урегулирования.

После обращения между сторонами проводятся консультации, согласуются условия урегулирования. В частности, размер штрафа, который будет подлежать уплате. В случае достижения согласия подписывается соответствующее соглашение.

Следует отметить, что такое соглашение должно быть утверждено хозяйственным судом в соответствии с правилами подсудности и обязательно содержать условие о безусловном признании нарушений ответчиком по делу и размер штрафа, который должен быть на 20% меньше размер штрафа, который бы рассчитывался по общим правилам. Норма интересная, хотя не до конца понятно, как она будет согласовываться с процессуальным законодательством.

Еще одной интересной новеллой является установление Законом запрета ответчику оспаривать решение АМКУ в той части, которую он признал в соответствии с условиями процедуры.

Условия достижений урегулирования не могут быть признаны информацией с ограниченным доступом и должны быть в полной мере описаны в соответствующем решении АМКУ по делу.

Законом также предлагается расширение и совершенствование процедуры освобождения от ответственности за нарушения в виде согласованных действий для лиц, обратившихся в АМКУ с признанием нарушения.

В настоящее время предусмотрено исключительно полное освобождение от ответственности для первого обратившегося лица.

Законом в соответствии с современной европейской практикой дополнительно вводится частичное освобождение для следующих обратившихся лиц, а именно:

уменьшение штрафа на 50% для второго обратившегося лица;

уменьшение штрафа на 30% для третьего лица;

уменьшение штрафа на 20% для всех остальных.

Еще одним нововведением является детальное урегулирование отдельных аспектов процессуальных вопросов расследования дела. Например, Законом детализируются права участников дела и ответчиков. В частности, четко определено право задавать органам АМКУ вопросы и получать обоснованные ответы, право на ознакомление с материалами дела (включая право копировать эти материалы) и др.

Более четко урегулирован и вопрос о принятии предварительных выводов по делу и подаче возражений на них. Важным изменением является тот факт, что Закон теперь устанавливает минимальный месячный срок с момента получения предварительных выводов, в течение которого должны быть предоставлены возражения (сейчас этот срок составляет 10 дней), а также максимальный срок, на который может быть продлен срок для подачи возражений по ходатайству лица – до трех месяцев.

Другим критическим нововведением стала возможность заявления отвода должностных лиц АМКУ или экспертов, переводчиков в случае установления обстоятельств, вызывающих сомнение в их беспристрастности или объективности, в частности в связи с наличием конфликта интересов в соответствии с Законом Украины «О предотвращении коррупции».

Следует отметить, что в настоящее время процедура отвода должностного лица АМКУ действующим законодательством не предусмотрена.

В целом Закон очень важен для дальнейшего развития антимонопольного регулирования в Украине, а потому надеемся на его скорейшее подписание Президентом и последующее опубликование.

Закон вступит в силу в течение трех месяцев со дня его опубликования, кроме нормы относительно процедуры урегулирования, которая начнет применяться с 1 января 2020 года.

Алексей Кот, д.ю.н., управляющий партнер ЮФ «Антика»