В Виннице ввели sms-оплату за проезд

В винницком муниципальном транспорте появилась возможность оплатить за проезд при помощи sms.

Как сообщает местное издание “20 минут”, воспользоваться услугой могут только абоненты “Киевстара”. Мобильный оператор не взимает комиссию. Единственное условие – наличие достаточного количества на мобильном счету.

Чтобы заплатить за проезд, необходимо отправить sms на специальный номер 877 с кодом транспорта и номером маршрута (например, SAC4 для трамвая №4). В ответ приходит сообщение с кодом проверки, типом транспорта, маршрутом, стоимостью билета (4 гривны) и сроком его действия (1 час).

В первый день услуга работала с перебоями.