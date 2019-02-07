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Украинцы нарастили долг за электроэнергию - НКРЭКУ (инфографика)

Украинцы нарастили долг за электроэнергию - НКРЭКУ (инфографика)

Задолженность потребителей за электроэнергию, поставленную поставщиками на закрепленные территории, в конце 2018 года составила 33,6 млрд грн (с НДС), что на 16% (4,7 млрд грн) больше, чем в начале того же года.

Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщила глава Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, Оксана Кривенко.

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Отмечается, что в целом в 2018 году потребили электроэнергии на 195,1 млрд грн.
 
Самый высокий уровень расчета за потребленную э/э у потребителей ДТЭК Днепровские электросети.

По материалам Finance.UA
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