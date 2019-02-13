Борщовый набор в январе дорожал быстрыми темпами - НБУ

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Овощи борщового набора в январе дорожали быстрыми темами из-за неблагоприятных погодных условий для хранения овощей. Рост цен на сырые продукты питания в январе ускорился в среднем до 4,0% г/г.
Об этом говорится в комментарии Национального банка Украины по уровню инфляции в январе 2019 года.
“Рост цен на сырые продукты питания в январе ускорился (до 4,0% г/г). С одной стороны, и в дальнейшем быстрыми темами дорожали овощи борщового набора из-за неблагоприятных погодных условий для хранения овощей и мука – под влиянием роста цен на внешних рынках”, – указали в Нацбанке.
С другой стороны, как отмечается, благодаря хорошему урожаю продолжали дешеветь фрукты. Кроме того, существенно снизились цены на яйца.
Годовые темпы роста цен на продукты питания с высокой степенью обработки (9,5%) практически не изменились по сравнению с показателями декабря. В частности, замедление подорожания мясных продуктов нивелировало ускорение роста цен на сыры и кисломолочные продукты, что было отражением соответствующих тенденций на внешних рынках, сообщили в НБУ.
“Рост цен на непродовольственные товары также продолжило замедляться (до 3,4% г/г) прежде всего благодаря укреплению обменного курса гривны. Так, более низкими темпами росли цены на бытовую технику, мебель, фармацевтические товары, одежда и обувь. В то же время цены на автомобили не изменились по сравнению с январем 2018 года, а цены на телевизоры и компьютерную технику даже снизились”, – отметили в Нацбанке.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В правительстве хотят ликвидировать схему использования ФОПов вместо трудовых отношенийВчера, 15:45 - 3623 44
В правительстве объяснили, почему ухудшилась внешняя торговляВчера, 11:15 - 1388 15
РФ назвала условие для транзита газа через УкраинуВчера, 10:00 - 3321 9
Украина в прошлом году поставила рекорд торговли с ЕС5 ч. назад - 267 8
Украина продолжает скупать пальмовое масло, больше всего - у Индонезии8 ч. назад - 628 8
В ГФС объяснили, облагается ли налогом недвижимость, полученная по наследствуВчера, 20:00 - 3777 2
В правительстве хотят ликвидировать схему использования ФОПов вместо трудовых отношенийВчера, 15:45 - 3623 44
Киевстар закрывает популярный тарифВчера, 15:15 - 2802 2
Назван самый убыточный поездВчера, 14:30 - 1901 7
Налог не недвижимость: что заплатим в 20196 ч. назад - 1848 6
Создана кровать, подвигающая партнера на его половину (видео)Около часа назад - 72
Создали робота, который может плавить и укреплять свои суставы за секунды (видео)Вчера, 14:10 - 353
Самолеты "Антонов" примут участие в международном авиасалонеПозавчера, 15:10 - 1501
Google разрабатывает смартфон-конструктор (видео)13.02.2019, 12:10 - 850
В Швеции впервые подключили протез руки, который дает тактильные ощущения (видео)11.02.2019, 13:10 - 936