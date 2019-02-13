Борщовый набор в январе дорожал быстрыми темпами - НБУ

Овощи борщового набора в январе дорожали быстрыми темами из-за неблагоприятных погодных условий для хранения овощей. Рост цен на сырые продукты питания в январе ускорился в среднем до 4,0% г/г.

Об этом говорится в комментарии Национального банка Украины по уровню инфляции в январе 2019 года.

“Рост цен на сырые продукты питания в январе ускорился (до 4,0% г/г). С одной стороны, и в дальнейшем быстрыми темами дорожали овощи борщового набора из-за неблагоприятных погодных условий для хранения овощей и мука – под влиянием роста цен на внешних рынках”, – указали в Нацбанке.

С другой стороны, как отмечается, благодаря хорошему урожаю продолжали дешеветь фрукты. Кроме того, существенно снизились цены на яйца.

Годовые темпы роста цен на продукты питания с высокой степенью обработки (9,5%) практически не изменились по сравнению с показателями декабря. В частности, замедление подорожания мясных продуктов нивелировало ускорение роста цен на сыры и кисломолочные продукты, что было отражением соответствующих тенденций на внешних рынках, сообщили в НБУ.

“Рост цен на непродовольственные товары также продолжило замедляться (до 3,4% г/г) прежде всего благодаря укреплению обменного курса гривны. Так, более низкими темпами росли цены на бытовую технику, мебель, фармацевтические товары, одежда и обувь. В то же время цены на автомобили не изменились по сравнению с январем 2018 года, а цены на телевизоры и компьютерную технику даже снизились”, – отметили в Нацбанке.