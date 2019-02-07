Названы 5 таможен, где растаможено больше всего "еврономеров"

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Украинские граждане активно оформляют автомобили с иностранной регистрацией в Киеве, Волынской, Черновицкой, Львовской и Закарпатской областях.
Об этом сообщает пресс-служба ГФС в Закарпатской области.
Так, в частности, по состоянию на утро 11 февраля количество оформленных таможней легковых автомобилей физических лиц в Закарпатской области составило 10 452. В результате таможенного оформления этих автомобилей в бюджет уплачено более 654,2 млн гривен.
Среди растаможенных авто – 7875 по декларациям граждан, так называемых “пересечников”, которые ранее пользовались в Украине транспортными средствами с иностранной регистрацией. В то же время за эти автомобили они заплатили более 28,3 млн грн добровольного взноса.
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