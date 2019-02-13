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Четвероногий робот научился кататься на коньках (видео)

Четвероногий робот научился кататься на коньках (видео)

Инженеры из Швейцарской высшей технологической школы Цюриха научили четвероногого робота Skaterbot ездить по льду на коньках. Как сообщает N+1, робот самостоятельно адаптируется к приспособлениям, которые крепятся к его ногам, будь то колеса или коньки.

Исследователи разработали программное обеспечение, которое помогает в полуавтоматическом режиме создавать ходячих роботов, модифицировать их структуру и создавать для них оптимальный набор движений. С помощью этой программы ученые создали роботов различных модификаций, в том числе ходячих роботов с колесами на ногах.

Теперь же исследователи использовали эту особенность для того, чтобы научить робота кататься на коньках. Вместо колес разработчики закрепили на концах ног робота лезвия коньков.

После обучения робот смог адаптироваться к новым условиям и выработал походку, при которой его ноги постоянно поворачивают вправо и влево, создавая волнообразные движения. Благодаря ним робот может двигаться вперед и даже поворачивать в нужную сторону.

По материалам Зеркало Недели
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