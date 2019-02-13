Вrexit приведет к безработице в Европе

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В случае, если Великобритания выйдет из ЕС без соглашения, в Германии могут потерять работу до 100 тысяч человек.
Таковы результаты исследования ученых из Института экономического анализа имени Лейбница в Галле и университета имени Мартина Лютера в Галле-Виттенберге. Например, “жесткий” Brexit может привести к тому, что рабочих мест лишатся около 15 тысяч человек, занятых в автомобильной промышленности.
Наибольшее число безработных грозит нижнесаксонскому Вольфсбургу и баварскому Дингольфинге-Ландау, где расположены заводы Volkswagen и BMW. Brexit без соглашения также может затронуть сотрудников таких крупных компаний, как IBM и Siemens.
“Нет ни одного другого государства, где влияние на занятость будет настолько велико, как в Германии”, – заявил один из авторов исследования Оливер Хольтемелер.
По оценкам экономистов, за Германией следует Франция, где из-за “жесткого” Brexit может исчезнуть до 50 тысяч рабочих мест. Существенные потери, вероятно, понесет Китай, который будет получать меньше заказов от компаний, экспортирующих в Великобританию.
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