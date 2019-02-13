Эксперт сообщил, будет ли дешевой валюта летом

Сезонность курса валют стала более размытой. В этом году она должна полностью разрушиться. Поскольку курсовую динамику будет определять график погашения внешних долгов. Украина в 2019-м должна отдать около $9 млрд кредиторам.

Об этом рассказал финансовый эксперт Алексей Кущ.

“Обычно в Украине зимой гривна обесценивается. Весной и летом – наоборот. Последние 3 года сезонность курса валют была продиктована сезонностью нашей экономики, преимущественно сырьевой. Весной у аграриев посевная кампания. Они продают валютные резервы, чтобы профинансировать ее. Летом – затишье. Осенью аграрии покупают доллары и выводят капитал за границу. Раньше у нас был стабилизатор в виде промышленности. Сейчас этот фактор фактически исчез”, – объясняет эксперт.

Ежегодно Нацбанк перечисляет около 40-45 млрд грн прибыли в госбюджет.

“Последние годы это происходило в конце года – в октябре-ноябре. В прошлом году регулятор более ритмично, отдельными траншами перечислял средства. На август фактически все переслал”, – говорит Алексей Кущ.

В Украине существует девальвационно-инфляционная модель формирования бюджета. Она предусматривает, что гривна должна понемногу обесцениваться.

“Когда гривна укрепляется, а инфляция затормаживается, бюджет недополучает доходы. Поэтому Нацбанк подыгрывает правительству. Заявил, что в 2019-м каждый день будет покупать на межбанке $15 миллионов. Ранее было $10 миллионов. На самом деле курс уже сегодня может укрепиться еще больше, чем 27 гривен за доллар”, – резюмирует эксперт.