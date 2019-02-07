SkyUp запускает регулярные рейсы в ОАЭ

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines запускает сезонные регулярные рейсы в Объединенные Арабские Эмираты.

Об этом сообщили в пресс-службе SkyUp Airlines.

“Компания SkyUp Airlines запускает сезонные регулярные рейсы в Объединенные Арабские Эмираты. Полетная программа рассчитана со 2 марта по 11 мая 2019 года”, – заявили в компании.

“Рейсы будут осуществляться каждую субботу из аэропорта “Харьков” в аэропорт эмирата Шарджа”, – сказали в пресс-службе.

Напомним, 22 октября 2018 SkyUp запустила продажу билетов по лоу-кост концепции на рейсы из Киева в Тбилиси, Софию, Попрад и Барселону, которые начали выполняться с декабря 2018 года.

В начале октября стало известно, что SkyUP получила сертификат TCO (third country operator license) от Европейского агентства по безопасности в авиации EASA. Данный документ дает авиакомпании право летать в 28 стран Европы, входящие в EASA, а также в четыре страны, которые являются членами Европейской ассоциации свободной торговли – в Швейцарию, Норвегию, Исландию, Лихтенштейн.