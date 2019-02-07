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Создана ракета с напечатанным на 3D-принтере двигателем

Создана ракета с напечатанным на 3D-принтере двигателем

Британский космический стартап Orbex показал свою ракету Prime, приурочив это событие к открытию новой штаб-квартиры и центра разработок в Шотландии.

Точнее говоря, был показан инженерный прототип ракеты. Ракета создается для вывода на орбиту Земли небольших спутников. Прототип, изготовленный из композитного материала, включающего углеволокно и алюминий, интересен тем, что в нем установлен “самый большой в мире” ракетный двигатель, изготовленный методом 3D-печати.

Как утверждается, технология 3D-печати позволила устранить необходимость в сварных швах — слабом месте других двигателей. Двигатель рассчитан на биопропан — экологически чистое топливо из возобновляемых источников. Это первый коммерческий двигатель такого рода.

Применение композитных материалов позволило снизить массу ракеты на 30% по сравнению с аналогами. Первый запуск Prime запланирован на 2021 год.

По материалам bigmir.net
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