IBM инвестирует $2 млрд в исследование искусственного интеллекта

Компания IBM вложит 2 миллиарда долларов в строительство исследовательского центра в штате Нью-Йорк, который будет заниматься изучением и разработкой искусственного интеллекта.

Центр разместится в столице штата, городе Олбани. Его построят на базе политехнического института Университета штата Нью-Йорк.

Отмечается, что в лабораториях института будут разрабатывать и тестировать прототипы различных компьютерных чипов с использованием технологии искусственного интеллекта.

В штате Нью-Йорк ожидают, что создание этого центра может создать несколько сотен новых рабочих мест.