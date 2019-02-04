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IBM инвестирует $2 млрд в исследование искусственного интеллекта

IBM инвестирует $2 млрд в исследование искусственного интеллекта

Компания IBM вложит 2 миллиарда долларов в строительство исследовательского центра в штате Нью-Йорк, который будет заниматься изучением и разработкой искусственного интеллекта.

Центр разместится в столице штата, городе Олбани. Его построят на базе политехнического института Университета штата Нью-Йорк.

Отмечается, что в лабораториях института будут разрабатывать и тестировать прототипы различных компьютерных чипов с использованием технологии искусственного интеллекта.

В штате Нью-Йорк ожидают, что создание этого центра может создать несколько сотен новых рабочих мест.

По материалам hromadske.tv
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