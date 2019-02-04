В Нацкомиссии ответили на распространенные вопросы о прекращении электроснабжения потребителей (видео)

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Председатель Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Оксана Кривенко ответила на топ-7 самых актуальных вопросов о прекращении и возобновлении электроснабжения.
Об этом она написала в Facebook.
Кто может инициировать прекращение электроснабжения?
Прекращение поставок электрической энергии потребителю может инициировать: електропоставщик; оператор системы распределения; потребитель (владелец электроустановки).
В каких случаях електропостачальник может прекратить электроснабжение?
В случае задолженности за потребленную электрическую энергию; недопуска работников электропоставщика к счетчику, находящемуся на территории потребителя.
В каких случаях оператор системы распределения может прекратить электроснабжение?
Как прекратить электропитание электроустановки по собственному желанию?
Электропитание электроустановки может быть прекращено оператором системы распределения по заявлению владельца этой электроустановки после оплаты собственником этой электроустановки оператору системы распределения услуги по отключению.
Должны ли предупреждать о прекращении электроснабжения?
Предупреждение о прекращении электроснабжения предоставляется потребителю:
а). электропоставщиком – не позднее чем за 10 рабочих дней до дня отключения;
б). оператором системы распределения – не позднее чем за 5 рабочих дней до дня отключения.
О временном прекращении поставок электрической энергии для выполнения плановых работ в электрических сетях оператор системы распределения уведомляет потребителей через средства массовой информации и собственный сайт не позднее чем за 10 дней до дня его осуществления.
Электроснабжение может быть прекращено без предупреждения в случае:
На какое время может быть прекращено электроснабжение?
Временное прекращение поставок электрической энергии потребителю для выполнения оператором системы распределения плановых работ в электрических сетях и/или в случае возникновения аварийных ситуаций в электроустановках оператора системы распределения не должно превышать 24 часов.
Как возобновить электроснабжение?
Электропитание электроустановок потребителя, отключенных по вине потребителя, возобновляется оператором системы распределения в течение 3 рабочих дней в городах и 5 рабочих дней в сельской местности после устранения потребителем допущенных нарушений.
Если отключение было произведено по вине потребителя, потребитель должен возместить инициатору отключения затраты на выполнение работ по прекращению и возобновлению электропитания электроустановки потребителя.
Возобновление электропитания электроустановки, которая была отключена по заявлению ее владельца, осуществляется по заявлению владельца этой электроустановки в течение 5 рабочих дней после оплаты собственником этой электроустановки оператору системы распределения услуги по подключению.
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