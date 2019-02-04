Добыча угля в Украине упала на 10% за год

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За прошлый год добыча угля в Украине упала примерно на 10%.
Об этом свидетельствуют данные Министерства энергетики и угольной промышленности.
Так, добыча энергетического угля увеличилось на 4,9%, а коксующегося, наоборот, сократилось – на 14,6%.
Согласно оперативным данным Минэнерго, в 2018 году добыча угля достиг 33,29 млн тонн, что на 1% больше, чем в 2017 году. В том числе энергетического угля было добыто 27,48 млн тонн (на 4,9% больше, чем в позапрошлом году), коксующегося – 58,1 млн тонн (на 14,6% меньше).
По состоянию на 1 января 2019 года на складах Минэнергоугля было накоплено 1.47 млн тонн угля, что на 27,9% меньше, чем на 1 января 2018 года.
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