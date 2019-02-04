Во Всемирном банке назвали приоритеты для реформ в Украине

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Украине следует прилагать больше усилий в направлении проведения реформ свободной продажи земли и решения проблемы неработающих кредитов в банковском секторе.
Об этом сказал региональный вице-президент Всемирного банка в странах Европы и Центральной Азии Сирил Мюллер в ходе визита в Киев, сообщает пресс-служба Всемирного банка.
«В течение нескольких лет Украина сделала основные шаги на пути к реформированию пенсионной системы, здравоохранения и енергосубсидий, и приняла законодательство с целью создания Антикоррупционного суда и усиления государственных банков», – отметил Мюллер.
По его словам, Украине необходимо больше усилий, чтобы достигнутые сегодня результаты стали основой для проведения дальнейших реформ, особенно в сфере свободной продажи земли, отделения функций (анбандлинга) в газовом секторе и решения проблемы неработающих кредитов в банковском секторе.
Во Всемирном банке напомнили, что кроме последней гарантии в поддержку государственной политики размером 750 млн долл. США, которая была одобрена в декабре 2018 года, начиная с мая 2014 года Всемирный банк предоставил Украине в целом 5,5 млрд долл. США (включая средства, выделенные в рамках четырех займов на политики развития и семи инвестиционных операций), а также гарантию оплаты газа размером 500 млн долл. США.
Инвестиционные проекты Всемирного банка поддерживают предоставление основных государственных услуг, которые непосредственно обеспечивают выгоды для населения Украины, путем улучшения систем водоснабжения, водоотведения, отопления, дорожной отрасли, обеспечивая социальную защиту и здравоохранение, а также способствуя развитию частного сектора.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В правительстве предупредили работодателей о риске потерять бизнесВчера, 16:30 - 3724 32
Энергопотребление в Украине более чем в два раза выше, чем в Европе - ЗубкоВчера, 17:20 - 1430 19
В представительстве ЕС ответили, есть ли у Украины шансы стать кандидатом в члены ЕС4 ч. назад - 1081 15
«Укрзализныця»: стоимость билетов следует поднять в два разаВчера, 21:30 - 1369 15
Правительство - не Хогвартс, у нас нет волшебной палочки, чтобы отремонтировать все дороги, - Омелян4 ч. назад - 624 13
В правительстве предупредили работодателей о риске потерять бизнесВчера, 16:30 - 3724 32
Эксперт дал прогноз влияния закона о валюте на курс гривны9 ч. назад - 3504
Украинцы купили более $620 тыс. через интернет за первые 11 часов действия новых правилВчера, 20:00 - 2952 6
НБУ назвал банки с наибольшим притоком и оттоком депозитов за 2018 год (инфографика)5 ч. назад - 2912 4
Пенсионерка незаконно получила субсидии на 20 тыс. гривенВчера, 18:30 - 1723 8
Медики создали таблетку с реактивным двигателемВчера, 17:10 - 481
Маск показал первый запуск двигателя Starship (видео)04.02.2019, 11:10 - 1407 3
Нейросеть научилась превращать мысли в слова31.01.2019, 17:10 - 2039 9
Компания Boeing провела первые испытания летающего такси24.01.2019, 12:10 - 2685
Huawei анонсировала 5G-смартфон23.01.2019, 12:10 - 2363