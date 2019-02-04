Финляндия подвела первые итоги эксперимента по выплате базового дохода

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Правительство Финляндии объявило первые результаты своего эксперимента по предоставлению гражданам базового дохода – безусловной выплаты, которая заменила пособие по безработице.
Об этом пишет Reuters.
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В ходе эксперимента, который завершился месяц назад, 2 тысячи выбранных вслепую безработных финнов стали первыми европейцами, которые в течение двух лет получали гарантированный ежемесячный базовый доход в 560 евро, независимо от того, нашли они работу или нет.
“Влияние на занятость, похоже, было незначительно, судя по первому году испытаний”, – сказал министр здравоохранения и социальных дел Финляндии Пиркко Маттила.
Финляндия исследует альтернативы для обновления своей модели социального обеспечения – огромная задача, которую, как ожидается, решат уже после парламентских выборов в апреле.
Правительство изучало, как будет работать гарантирование выплат тем, кто не может или не желает работать одновременно с попыткой привлечь их к низкооплачиваемой или временной работе без риска потерять льготы.
Хотя влияние на безработицу было минимально, участники эксперимента сообщили, что они стали счастливее и здоровее, чем контрольная группа.
“Получатели базового дохода тестовой группы сообщили о лучшем достатке во всех смыслах, по сравнению с группой сравнения”, – сказал главный исследователь Олли Кангас.
В прошлом году правительство ввело ограничения по выплатам безработным, которых не принял работодатель или тех, кто отказался от предлагаемой работы, получая пособие.
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