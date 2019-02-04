ЕС разработал новые санкции за кибератаки

Утечка данных, кража интеллектуальной собственности, атаки на ИТ-инфраструктуру и хищения секретной информации могут в будущем привести к тому, что ЕС наложит санкции на ответственных за такие действия иностранных юридических и физических лиц.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на внутренний документ ЕС от 6 февраля.

Новые санкции “могут быть направлены на тех, кто совершает эти виды кибердеятельности в любом месте, независимо от их национальности и местонахождения”, – говорится в предложении, обсуждаемом дипломатами ЕС.

Технократы, представляющие 28 стран ЕС, встречаются в пятницу, 8 февраля, в Брюсселе, чтобы обсудить вопросы расширения режима санкций блока с целью наказать компании, государства и лиц, участвующих в киберпреступности. Этот шаг происходит на фоне растущей тревоги по поводу предполагаемой китайской и российской деятельности.

За совершение кибератак предлагают наказывать с помощью замораживания активов и запрета поездок в ЕС.

Как сообщалось, Великобритания, Нидерланды, Литва, Румыния, Финляндия и Эстония призвали ЕС расширить действие режима санкций за кибернападения.