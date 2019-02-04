Порошенко дописал в декларацию почти 28 млн

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Глава государтсва получил доход от облигаций внутреннего займа на сумму почти 27,5 млн гривен.
Действующий президент и кандидат на президентские выборы 31 марта Петр Порошенко задекларировал еще почти 28 млн гривен дохода.
Об этом говорится в его уточненной декларации.
В декларации указаны доходы на сумму почти 27,5 млн гривен от продажи облигаций внутреннего государственного займа и более 300 тыс. гривен инвестиционной прибыли при погашении ОВГЗ.
Как сообщалось, Порошенко задекларировал почти 20 миллионов доходов. Глава государства подал декларацию кандидата в президенты за 2017 год, указав более 16 млн доходов и имущество, которым владеет.
В 2018 году доходы Порошенко выросли почти в 12 раз – за год он задекларировал почти 200 миллионов гривен. Это без учета почти 560 млн дивдендов, полученных в конце года от своей кондитерской корпорации.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В правительстве предупредили работодателей о риске потерять бизнесВчера, 16:30 - 3033 24
Энергопотребление в Украине более чем в два раза выше, чем в Европе - ЗубкоВчера, 17:20 - 1213 18
В "Нафтогазе" утверждают, что цена газа для населения на 20% ниже рыночнойВчера, 09:30 - 1306 18
В правительстве верят, что зарплата может достигнуть докризисного уровня в год выборовВчера, 15:15 - 1342 14
«Укрзализныця»: стоимость билетов следует поднять в два разаВчера, 21:30 - 1003 9
В правительстве предупредили работодателей о риске потерять бизнесВчера, 16:30 - 3033 24
Эксперт дал прогноз влияния закона о валюте на курс гривны5 ч. назад - 2991
Украинцы купили более $620 тыс. через интернет за первые 11 часов действия новых правилВчера, 20:00 - 2803 3
Закон «О валюте»: какие ограничения остаютсяВчера, 13:00 - 2022 2
Пенсионерка незаконно получила субсидии на 20 тыс. гривенВчера, 18:30 - 1572 7
Медики создали таблетку с реактивным двигателемВчера, 17:10 - 396
Маск показал первый запуск двигателя Starship (видео)04.02.2019, 11:10 - 1377 3
Нейросеть научилась превращать мысли в слова31.01.2019, 17:10 - 2006 9
Компания Boeing провела первые испытания летающего такси24.01.2019, 12:10 - 2662
Huawei анонсировала 5G-смартфон23.01.2019, 12:10 - 2346