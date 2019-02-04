Порошенко дописал в декларацию почти 28 млн

Глава государтсва получил доход от облигаций внутреннего займа на сумму почти 27,5 млн гривен.

Действующий президент и кандидат на президентские выборы 31 марта Петр Порошенко задекларировал еще почти 28 млн гривен дохода.

Об этом говорится в его уточненной декларации.

В декларации указаны доходы на сумму почти 27,5 млн гривен от продажи облигаций внутреннего государственного займа и более 300 тыс. гривен инвестиционной прибыли при погашении ОВГЗ.

Как сообщалось, Порошенко задекларировал почти 20 миллионов доходов. Глава государства подал декларацию кандидата в президенты за 2017 год, указав более 16 млн доходов и имущество, которым владеет.

В 2018 году доходы Порошенко выросли почти в 12 раз – за год он задекларировал почти 200 миллионов гривен. Это без учета почти 560 млн дивдендов, полученных в конце года от своей кондитерской корпорации.