Правительство - не Хогвартс, у нас нет волшебной палочки, чтобы отремонтировать все дороги, - Омелян

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Отремонтированные во времена премьерства Арсения Яценюка и Владимира Гройсмана дороги проходят зимы в идеальном состоянии.
Об этом сказал министр инфраструктуры Владимир Омелян во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.
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“К сожалению, правительство – это не Хогвартс, у нас нет волшебной палочки, чтобы отремонтировать все дороги Украины, которые не ремонтировались десятилетиями. За время каденции правительства Яценюка и Гройсмана восстановлено более 7 тысяч километров дорог, все они проходят зиму в идеальном состоянии”, – сказал Омелян.
Министр добавил, что для того, чтобы отремонтировать все дороги в Украине, финансирование в год должно быть примерно 200 миллиардов гривен.
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