Продажи смартфонов Sony упали на 55%

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Телефонный бизнес Sony продолжает сокращаться, о чем свидетельствует финансовый отчет компании за период октябрь-декабрь 2018 года.
По итогам этого отрезка времени компания поставила 1,8 млн смартфонов против 4 млн штук в четвертой четверти 2017 года. Таким образом, отгрузки трубок снизились на 55%.
На фоне слабого спроса на смартфоны Sony снова понизила прогноз по их выпуску в текущем финансовом году – с 7 до 6,5 млн штук (изначально назывался показатель в 10 млн единиц). С учетом результатов предыдущих кварталов получается, что по итогам января-марта 2019 года японский производитель может поставить лишь 1,1 млн устройств, а это худший показатель в истории компании. В 2016 и 2017 годах Sony продала 14,6 и 13,5 млн телефонов соответственно.
По итогам последних трех месяцев 2018 года выручка в мобильном подразделении Sony составила 137,2 млрд иен (около 1,26 млрд долларов), что на 37% меньше в годовом исчислении. Операционная прибыль за это время рухнула почти на 200%, до 15,5 млрд иен (142,3 млн долларов).
Sony подтвердила намерение уменьшить значимость мобильного бизнеса с целью обеспечить его рентабельность. В последние пять лет продажи смартфонов Sony Xperia планомерно снижались, что нередко сопровождалось убытками в подразделении. Чтобы избежать повторения в будущем, Sony будет меньше внимания уделять этому направлению.
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