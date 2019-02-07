Баг в Adobe выводит из строя динамики

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Пользователи Adobe Premiere Pro CC версий 12.0.1 и 12.0.2 начали жаловаться на то, что программа выводит из строя динамики на ноутбуках MacBook Pro.
Проблема проявляется, если редактировать настройки звука через встроенный плагин для улучшения звучания.
Пользователи на форуме заявляют, что динамики сначала выдают громкий искажённый звук, после чего «немеют». Один из пострадавших уточнил, что у него после такого звукового удара заболели уши.
Проблема не решается даже снижением громкости. Если программа начала выдавать шум, это уже не остановить. В некоторых случаях не помогало даже отключение микрофона в настройках.
Пользователь под псевдонимом andripeetso описал проблему в числе других. По его данным, звуковая перегрузка вывела из строя сначала динамики, а затем «зацепила» и наушники Sony 1000X-M3, хотя последние затем вернулись в нормальный режим работы.
Один из пострадавших пользователей отнёс свой MacBook Pro 2018 в один из канадских сервисных центров, где ему заменили всю верхнюю часть корпуса, включая клавиатуру, тачпад и батарею. Это стоило более 600 долларов.
Официальных заявлений от Adobe и Apple на данный момент не поступало, потому не ясно, как будут развиваться события.
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