Firefox начнёт заглушать видео

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Mozilla объявила, что Firefox начнёт автоматически блокировать автоматическое воспроизведение видео и аудио на страницах.
Эта функция появится в сборке Firefox 66 для настольных компьютеров и в обновлении Firefox для Android, оба из которых запланированы на 19 марта.
По словам Mozilla, предстоящий выпуск не позволит воспроизводить аудио или видео без запроса пользователя. Это означает, что понадобиться нажимать кнопку воспроизведения или что-то подобное, чтобы контент запустился. В противном случае воспроизведение не начнётся, и пользователь сможет без лишних проблем переключаться между вкладками, не возвращаясь к странице, где без спроса запустилось видео или аудио. Это может быть удобно, но, судя по всему, такое поведение браузера будет распространяться и на сайты с потоковым видео вроде YouTube и Netflix, к автоматическому воспроизведению видео на которых многие уже давно привыкли.
Пользователи смогут отказаться от такой блокировки, если их не раздражает автоматические воспроизведение на сайтах. В строке URL появится значок, указывающий на то, что автоматический запуск видео или аудио заблокирован, и при щелчке по нему откроется меню, которое позволит менять настройки. Firefox оставит автоматическое воспроизведение видео на сайтах, которым пользователь ранее предоставил доступ к своей камере и микрофону. Эти службы обычно предназначены для видеоконференций, поэтому имеет смысл разрешить им функционировать без лишних проблем.
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