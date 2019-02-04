США заблокировали счета французской компании “Total”

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Вследствие наложенных США на Венесуэлу санкций замороженными оказались счета французской нефтяной компании Total, которая работала в Венесуэле.
Об этом заявил генеральный директор Total Патрик Поуян, сообщает Reuters.
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Он добавил, что компания также эвакуировала из Венесуэлы всех своих сотрудников.
“Приоритетом была безопасность наших людей, поэтому с прошлого понедельника все были эвакуированы”, – сказал Поуян.
По его словам, Total будет руководить своими венесуэльскими операциям из Европы, а не из США, как раньше.
Согласно информации на сайте Total, компания имела в Венесуэле около 50 сотрудников, но источники Reuters утверждают, что в последнее время их число было уменьшено только до нескольких человек административного состава.
Reuters напоминает, что США ввели новый раунд санкций против Венесуэлы 28 января, чтобы лишить президента Николаса Мадуро нефтяных доходов.
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