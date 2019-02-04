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В Киеве проводят тестирование камер с системой распознавания лиц

В Киеве проводят тестирование камер с системой распознавания лиц

Столичное коммунальное предприятие «Информатика» проводит тестирование системы Kyiv Smart Safe City, которая способна анализировать и распознавать лица по изображению с видеокамеры. Система предназначена для быстрого розыска преступных лиц, говорится в сообщении предприятия.

«В рамках масштабирования видеосистемы в пилотном режиме запущен новый аналитический модуль распознавания лиц», — говорится в сообщении.

Тестирование проходит на обзорных камерах, расположенных среди большого скопления людей: в дошкольных учебных заведениях, школах, метро, больницах и тому подобное.

Принцип работы системы следующий: при помощи полученного с камер фоторобота правонарушителя система анализирует базу данных и находит нужного человека.

Модуль разработан с целью облегчения работы силовиков и быстрого поиска злоумышленников.

По материалам hromadske.tv
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