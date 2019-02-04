Инфляция в Венесуэле установила новый "рекорд"

Инфляция в Венесуэле в январе текущего года составила около 2,7 миллиона процентов по сравнению с этим же месяцем 2018 года.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Twitter депутата Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) Анхеля Альварадо.

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“В январе 2019 года инфляция составила 191%, а в годовом выражении – 2,7 миллиона процентов”, – написал парламентарий.

Ранее комитет по финансам Национальной ассамблеи сообщал, что рост цен в республике в 2018 году достиг почти 1,7 миллиона процентов. С таким показателем она вошла в число трех стран с самой высокой инфляцией в мировой истории.