Зарплатные долги в Украине превышают 2,6 миллиарда

По состоянию на 1 января 2019 года задолженность по заработной плате в Украине составляла 2645,1 млн грн, это на 11,7% больше, чем год назад.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

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Наибольшую сумму работникам должны работодатели Луганской области (505,9 млн грн), на втором и третьем местах – Донецкая (467,3 млн грн) и Сумская (275,3 млн грн) области.

Самый маленький долг по зарплате по состоянию на 1 января 2019 года в Черновицкой (139 тыс. грн), Закарпатской (3,16 млн грн) и Житомирской (6,3 млн грн) областях.