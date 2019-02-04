Приватбанк и Укргазбанк стали лидерами по росту чистых активов в 2018 году

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По итогам 2018 года Приватбанк и Укргазбанк стали лидерами на банковском рынке по росту объема чистых активов, следует из статистики НБУ.
Так, чистые активы Приватбанка в прошлом году увеличились на 23,5 млрд грн (+9%) до 282 млрд грн, и это финучреждение сохранило первое место в банковской системе.
Укргазбанк увеличил активы на 13 млрд грн (+19%) до 82,4 млрд грн, благодаря чему он поднялся на 4-место в рейтинге, потеснив на 5-ю строчку Райффайзен Банк Аваль, активы которого в прошлом году выросли на 7 млрд грн (+10%) до 79,15 млрд грн.
Ощадбанк и Укрэксимбанк остались на 2-м и 3-м месте на фоне сокращения их чистых активов – соответственно на 16 млрд грн (-7%) до 218,3 млрд грн и 8,9 млрд грн (-5%) до 161,7 млрд грн.
Альфа-Банк закрепился на 6-й позиции: его активы в 2018 году выросли на 10,7 млрд грн (+22%) до 60,2 млрд грн. Укрсиббанк, увеличив активы на 6,6 млрд грн (+14%) до 52,7 млрд грн, потеснил с 7-й ступеньки ПУМБ, который переместился на 8-е место при росте активов на 3,4 млрд грн (+7%) до 49,9 млрд грн.
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