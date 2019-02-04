Еврокомиссия снизила прогнозы по крупнейшим экономикам Европы

Европейская комиссия снизила прогноз по росту ВВП Германии в 2019 году с 1,8 до 1,1%, Италии – с 1,2 до 0,2% и еврозоны в целом – с 1,9 до 1,3%.

Об этом сообщается на официальном сайте ЕК.

Как сообщается, существует риск и дальнейшего снижения.

“Риски остаются существенными и возникают главным образом из потенциальных ошибок в экономической политике по всему миру. В США повышается риск сжатия бюджетных расходов в 2020 году по мере затухания эффектов фискальных стимулов (в частности, снижение налогов) администрации Дональда Трампа. Китайская экономика может замедлиться более резко, чем ожидается, и многие рынки уязвимы к внезапным изменениям глобального восприятия рисков”, – говорится в сообщении.

По сравнению с ноябрьским прогнозом Еврокомиссия снизила оценки роста в 2019 году всех экономик еврозоны, кроме Греции и Мальты. Прогноз по росту ВВП всей еврозоны снижен с 1,9 до 1,3%.

Так, рост ВВП Германии в 2018 году замедлился до 1,5% после средних 2,1% в предыдущие четыре года. К проблемам добавился рекордно низкий уровень воды в Рейне из-за аномально сухого лета.

Кроме того, экономика Италии уже находится в технической рецессии (снижение ВВП два квартала подряд). В четвертом квартале ВВП страны сократился на 0,2% к предыдущему кварталу.