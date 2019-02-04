Waymo и Renault-Nissan-Mitsubishi ведут переговоры о партнерстве в сфере беспилотных авто и такси

Японское издание Nikkei сообщило, что компания Waymo и альянс автопроизводителей Renault-Nissan-Mitsubishi собираются подписать договор о партнерстве, основной целью которого станет улучшение беспилотных технологий и запуск новых служб автономных такси.

Речь идет о реальном полноценном сервисе, который подразумевает не только оснащение одной или нескольких моделей брендов Renault, Nissan и Mitsubishi необходимыми сканерами и радарами, но и о создании онлайн-системы вызова, бронирования и оплаты услуг беспилотных такси.

Данное партнерство может оказаться весьма полезным для обеих структур. Waymo, которая до этого официально сотрудничала с Fiat Chrysler Automobiles и Jaguar Land Rover, сможет укрепить свои позиции на рынках, где продукция Renault-Nissan-Mitsubishi занимает более выгодные позиции (а это, как минимум, Европа и Япония).

В свою очередь, франко-японский альянс сможет сэкономить средства на R&D, переняв у Waymo часть технологических решений для беспилотных автомобилей.