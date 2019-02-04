Укртрансгаз сэкономил в прошлом году 1,6 миллиарда благодаря Prozorro (инфографика)

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В 2018 году АО «Укртрансгаз» по результатам торгов в Prozorro сэкономил 1 млрд 647 млн грн.
Об этом сообщается на сайте компании.
Как сообщает компания, с апреля 2016 года Укртрансгаз осуществляет тендерные закупки исключительно через Prozorro.
За три года среднегодовое количество участников на торгах выросло на 15% или на 700 потенциальных поставщиков, а объем экономии в результате проведения электронных закупок увеличился в 17 раз.
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