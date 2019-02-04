В ГФС напомнили, когда репетиторы должны задекларировать доходы

Лицам, которые предоставляют услуги репетиторов, следует задекларировать доходы до 1 мая 2019 года.

Об этом сообщает ГФС.

“Если преподаватель-репетитор не является физическим лицом – предпринимателем, но постоянно предоставляет репетиторские услуги физическим лицам, то он обязан включить сумму таких доходов в общий годовой налогооблагаемый доход и подать налоговую декларацию по результатам отчетного налогового года, а также уплатить налог с таких доходов”, – указали налоговики.

Как отмечается, налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах за 2018 преподавателям-репетиторам следует подать до 1 мая 2019 года по месту налогового адреса (регистрации) по форме налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах, утвержденной приказом Министерства финансов Украины от 02.10.2015 № 859 в редакции приказа Министерства финансов Украины от 06.06.2017 № 556.

Сумму налоговых обязательств по налогу на доходы физических лиц и военного сбора, указанную в годовой налоговой декларации, такие лица самостоятельно платят до 1 августа 2019 года.