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Конкорд банк запустил валютообмен онлайн!

Отныне совершайте валютообмен в сумме до 150 000 гривен в день, в том числе за счет кредитных средств, с любого устройства в онлайн-банкинге icON25.

Только 4 банка из 77 существующих имеют такую опцию!

Как это сделать:

1. выберите вкладку «Обмен валют» в онлайн-банкинге icON25;

2. выберите карточку / счет, с которого хотите осуществить обмен и сумму, которую хотите обменять в первом «поле суммы»;

3. выберите валютную карточку / счет, на которую хотите перечислить эти средства или откройте счет онлайн в долларах / гривнах/ евро в списке;
4. проверьте во втором «поле суммы» сумму зачисления и нажмите «Далее»;

Готово!

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По материалам Конкорд
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