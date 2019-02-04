Конкорд банк запустил валютообмен онлайн!

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Отныне совершайте валютообмен в сумме до 150 000 гривен в день, в том числе за счет кредитных средств, с любого устройства в онлайн-банкинге icON25.
Только 4 банка из 77 существующих имеют такую опцию!
Как это сделать:
1. выберите вкладку «Обмен валют» в онлайн-банкинге icON25;
2. выберите карточку / счет, с которого хотите осуществить обмен и сумму, которую хотите обменять в первом «поле суммы»;
3. выберите валютную карточку / счет, на которую хотите перечислить эти средства или откройте счет онлайн в долларах / гривнах/ евро в списке;
4. проверьте во втором «поле суммы» сумму зачисления и нажмите «Далее»;
Готово!
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