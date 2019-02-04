Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 19 0

За 4 года в альтернативные источники энергии инвестировали 1,7 миллиарда евро

За 4 года в альтернативные источники энергии инвестировали 1,7 миллиарда евро

В Украине за последние 4 года инвестировали более 1,7 млрд евро в альтернативные источники производства тепла и электроэнергии.

Об этом сказал председатель Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины Сергей Савчук.

“За последние 4 года инвестировано более 500 млн евро в установку 2100 МВт новых мощностей, которые генерируют тепло не из газа. Более 1,2 млрд евро инвестировано в новые мощности возобновляемого производства электрической энергии”, – отметил Савчук.

Что касается энергоэффективности, уже полмиллиона украинских семей утеплились благодаря “теплым кредитам” и софинансированию из местных бюджетов.

“Теперь они экономят до 70% на коммунальных услугах. А стоимость их домов значительно возросла. В 2018 году 1600 ОСМД утеплили свои дома. Еще 150 тыс. семей, проживающих в индивидуальных домах, утеплились”, – добавил Савчук.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2019. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина