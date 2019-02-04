За 4 года в альтернативные источники энергии инвестировали 1,7 миллиарда евро

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В Украине за последние 4 года инвестировали более 1,7 млрд евро в альтернативные источники производства тепла и электроэнергии.
Об этом сказал председатель Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины Сергей Савчук.
“За последние 4 года инвестировано более 500 млн евро в установку 2100 МВт новых мощностей, которые генерируют тепло не из газа. Более 1,2 млрд евро инвестировано в новые мощности возобновляемого производства электрической энергии”, – отметил Савчук.
Что касается энергоэффективности, уже полмиллиона украинских семей утеплились благодаря “теплым кредитам” и софинансированию из местных бюджетов.
“Теперь они экономят до 70% на коммунальных услугах. А стоимость их домов значительно возросла. В 2018 году 1600 ОСМД утеплили свои дома. Еще 150 тыс. семей, проживающих в индивидуальных домах, утеплились”, – добавил Савчук.
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