Госстат утверждает, что зарплата в 2018 году росла вдвое быстрее, чем потребительские цены

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По данным Государственной службы статистики Украины, среднемесячная номинальная заработная плата одного украинца за прошлый год выросла на 24,8%. А потребительские цены на 10,9%.
Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.
Зарплаты по регионам за прошлый год
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