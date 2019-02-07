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Госстат утверждает, что зарплата в 2018 году росла вдвое быстрее, чем потребительские цены

Госстат утверждает, что зарплата в 2018 году росла вдвое быстрее, чем потребительские цены

По данным Государственной службы статистики Украины, среднемесячная номинальная заработная плата одного украинца за прошлый год выросла на 24,8%. А потребительские цены на 10,9%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

  • Среднемесячная номинальная заработная плата за прошлый год составила 8 865 грн (больше на 24%, чем в 2017 году)
  • К примеру, в июне 2017 года размер средней зарплаты в Украине составил 7340 гривен.
  • Потребительские цены за этот период выросли на 10,9%.

Зарплаты по регионам за прошлый год

  • Киев – в среднем 13 897 грн.
  • Киевская область – 9447 грн.
  • Донецкая область – 9977 грн.
  • Кировоградская область – 7391 грн.
  • Херсонская область – 7234 грн.
  • Черниговская область – 7221 грн.
По материалам Finance.UA
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